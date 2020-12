ORE 19.56 ESCLUSIVA. Mancata approvazione dell’assestamento di bilancio, è partita la diffida della Prefettura. Ora ci sono 20 giorni e…

L’avevamo largamente previsto già da stamattina, ora possiamo anche fornire l’informazione ufficiale

AVERSA – (g.g.) Com’era stato facile prevedere (CLIKKA QUI PER CAPIRE BENE TUTTO IL MECCANISMO E TUTTA LA PROCEDURA), la prefettura di Caserta, già da stasera farà partire la formale diffida al comune di Aversa per la mancata approvazione dell’assestamento di bilancio e del bilancio consolidato. In poche parole, la procedura amministrativa viaggia su un binario parallelo con quella politica ed un incrocio è possibile solo a conclusione dei 20 giorni che rappresentano il periodo che separa la notifica dell’atto di diffida dalla scadenza dei termini della stessa.

In parole povere, se entro il 20, anzi se entro il 21 dicembre, il comune di Aversa non avrà ancora approvato il conto consuntivo e il bilancio consolidato, l’amministrazione comunale e il consiglio saranno sciolti, dato che in quel caso sarà stato superato anche il limite ultimo previsto dalla citata diffida.

Ieri sera, il sindaco Alfonso Golia ha rimediato una sonora bocciatura, con 14 no e 9 sì. Per cui, da un punto di vista politico non ci dovrebbe essere storia nel far scorrere il termine, avendo già assorbito e preso atto di una volontà, nettamente espressa dal massimo organismo di rappresentanza di una cittadinanza comunale.

Però, siccome siamo in provincia di Caserta, siccome siamo ad Aversa e la ricotta rappresenta sempre un punto di riferimento della gastronomia etnica dei luoghi, meglio non fare previsioni, dato che le categorie dell’onore, della dignità politica e della dignità tout court appartengono ad altri tipi di mentalità, sicuramente diverse da quelle che popolano dalle nostre parti i palazzi del potere.