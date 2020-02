ORE 19 ESCLUSIVA AVERSA. Blitz della Polizia di Stato negli uffici comunali. Ora rischiano grosso gli operatori del cimitero per la vicenda dello smaltimento dei rifiuti interni

AVERSA – Uomini della Polizia di Stato del locale commissariato sono entrati in azione negli uffici del Comune di Aversa.

I nostri lettori più attenti ricordano alcuni articoli dedicati, qualche mese fa, a quella che definimmo una indagine aperta dai magistrati della Procura di Aversa-Napoli Nord sulle complesse e per molti versi oscure modalità attraverso cui sono stati smaltiti, per anni, i rifiuti cimiteriali.



A quanto pare, i poliziotti, su mandato dell’autorità giudiziaria, hanno chiesto conto delle identità anagrafiche di alcuni addetti del cimitero, acquisendo importanti elementi documentali.