ORE 19:15. MICROSCOPIO CORONAVIRUS. In CAMPANIA tamponi in aumento, ma il dato resta basso. Poche ore e l’Italia sarà il paese più contagiato al mondo. TUTTI I NUMERI

– Questi dati che sono sulla tabella nazionale della Protezione Civile relativi alla Campania, non riguardano i contagiati del 25 marzo, come abbiamo già spiegato chiaramente in un precedente articolo. Non sappiamo se il dato relativo alle altre regioni che viene definito quotidiano sia o meno esattamente “quotidiano”, ma per la Campania ne siamo certi. Anzi, possiamo essere abbastanza convinti che di tamponi effettuati il 25 marzo riportati sulla tabella non ce ne sia neanche uno, questi numeri sono relativi alle giornate precedenti. Questo motivo, però, non fermerà il nostro solito lavoro di scorporamento di dati, per rendersi conto di come la situazione dei guariti, dei positivi e dei deceduti stia cambiando nella regione Campania. Venendo ai numeri resi noti oggi ma che, ripetiamo, non hannoe i tamponi effettuati in questa data, ial coronavirus in regione Campania sono, con un aumento di 111 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Questo numero va così suddiviso: le personein ospedale, ma senza il supporto di respiratori, sono, in aumento rispetto alle 318 rese note ieri. A diminuire, invece, sono i malati che attualmente sono ricoverati in(-9). Scende anche il dato relativo alle persone in isolamento domiciliare contagiate da coronavirus. Ad oggi si trovano in quarantenapersone, 24 in meno alle 631 di cui la Protezione Civile dava notizia ieri. Il totale degli attualmente positivi è salito di 97 unità, ora e di. Aumentano anche i guariti e i deceduti, rispetto ai dati di ieri ci sono cinque guarigioni in più,, e nove decessi in più,. Inizia ad avere un numero più consistente, con un aumento in 24 ore di 1374, il dato relativo ai tamponi effettuati:. Numero che raffrontato alle altre regioni che hanno lo stesso numero di abitanti, poco più o poco meno, della Campania resta comunque scarso, come potete vedere nella tabella in basso. Arrivati al dato nazionale, dobbiamo riportare la notizia che a breve l’Italia supererà anche la Cina per il numero di contagiati. I casi totali della nostra nazione sono. Il numero di nuovi casi registrato oggi è di 6153. Come dicevamo, l’Italia sta per superare la Cina per quanto riguarda il numero di casi totali. Il gigante asiatico, che vede crescere i suoi contagi nell’ordine delle decine, ha poco più checontagi. L’amaro sorpasso è ormai questione di ore.