ORE 19:59. ELEZIONI REGIONALI. LA CORSA DI GIOVANNI ZANNINI. Le preferenze provvisorie a MONDRAGONE, AVERSA, CASAL DI PRINCIPE, SPARANISE E CAPUA

MONDRAGONE – Fino ad ora ci siamo occupati soprattutto, per quanto riguarda i temi caldi di uno spoglio scontato fin dalla vigilia per quanto riguarda l’esito per il governatore, della sfida tra Gennaro Oliviero e Stefano Graziano. Un’altra questione che interessa e non poco è quella relativa al risultato di Giovanni Zannini, porta bandiera della Lista De Luca in provincia di Caserta. Tutti questi dati sono provvisori e al massimo arrotondati di qualche unità. Per il momento sono 800 le preferenze nella sua Mondragone, 400 Lusciano 110 a Liberi, 250 ad Aversa e a Teano, 130 a Presenzano, 148 a Francolise, Orta 65, Dragoni 200, 129 a Marzano Appio, 100 voti a Pastorano e Capua, 170 Carinola, 255 a San Felice, 240 a Casal Di Principe, 150 Villa Literno, 39 a Marcianise, Falciano del Massico circa 100 e 350 a Sparanise.

Fin qui alcuni dei dati parziali, Comune per Comune.

Complessivamente, dal quartier generale del consigliere regionale di Mondragone ci segnalano un dato aggregato di circa 5500 voti a neanche un terzo dello spoglio.