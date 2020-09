ORE 20:40. ELEZIONI REGIONALI. La prima proiezione Opinio-Rai di tutte le liste. Pd, De Luca, Lega, Fdi e anche le piccole

CASERTA – Arriva la proiezione dedicata ai partiti di Opinio, gruppo composto dallo studio Antonio Noto, Piepoli ed EMG, che sta informando gli spettatori Rai sulle proiezioni di voto, mai distanti dalla realtà finale dei seggi (il più delle volte). Pd primo partito al 17,8%, seguito dalla Lista De Luca presidente al 14,2%, in base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Campania, con una copertura del campione del 21%. Ecco i dati: Partito democratico 17,8 De Luca presidente 14,2 Movimento 5 Stelle 12,2 Lega 6,5 Fratelli d’Italia 6,1 Forza Italia 6,1 Italia Viva 5,3 Noi Campani 4,8 Liberal democratici e moderati 3,6 Udc 3,3 Fare democratico – popolare 3,3 Altri 16,8.