ORE 20:46 ELEZIONI REGIONALI. A Sessa Aurunca è cappotto. Quasi incredibili i dati di Oliviero e Graziano

CASERTA – Si starebbe profilando una sorta di cappotto, inflitto da Oliviero Graziano, a Sessa Aurunca. Come avevamo già scritto alcuni giorni fa e ribadito in un articolo di oggi pomeriggio, i gruppi che la volta scorsa si schierarono con il politico di Teverola, stavolta hanno scelto Oliviero, anche in relazione alla posizione del sindaco Silvio Sasso, che votando Massimo Schiavone e la D’Andrea, sorella del sindaco di Teano e cugina di Pina PIcierno, si è molto più avvicinato all’area di graziano.

Il dato è ancora provvisorio ma roboante: 2047 preferenze per Oliviero e solo 11 per Graziano, che la volta scorsa raccolse circa 800 voti “a casa Oliviero”.

Continueremo ovviamente a seguire Sessa Aurunca che per una serie di motivi ricopre un significativo interesse.

Al momento il dato provvisorio da cui mancano sezioni importanti, come quelle di Caserta e Aversa, danno un distacco a favore di Oliviero di oltre 1.500 voti. Gennaro Oliviero ha superato quota 3.200 preferenze, alla metà, invece, troviamo Stefano Graziano, 1.600.