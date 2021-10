ORE 23.40 LIVE ELEZIONI CASERTA 23 sez. su 91 – Le prime percentuali delle liste. Marino sotto del 4%, Zinzi sotto di un punto, Giovine e Caserta Decide stupiscono, Ronzo spera

Nel centrodestra la lista “Gianpiero Zinzi per Caserta” precede Fratelli d’Italia. Tutti i numeri delle 31 compagini in campo

CASERTA Il blackout ci ha spuntato le armi e dunque tutto va a rilento. Oltre alla corsa per la carica di sindaco che ormai dà per acquisito il ballottaggio del 17 e 18 ottobre, si comincia ad avere qualche piccolo dato anche sulle liste.

Iniziamo da quelle di centrosinistra collegate a Carlo Marino. Si tratta di 23 sezioni su 91. Siamo dunque un bel po’ più indietro rispetto ai dati riguardanti il voto sul sindaco per il quale abbiamo fornito tutte le informazioni con il 56% e passa di schede scrutinate, che magari non è un dato esattamente aggregato per sezioni già chiuse, ma che ne rappresenta almeno una cinquantina e non 23. Prima lista per il momento è quella dei Moderati-Insieme per Caserta con 863 voti pari 11,25%; segue il Pd con 730 voti pari al 9,51%. Subito dopo arriva Italia Viva con 604 voti pari al 7,87%. E, ancora Noi Campani con 404 voti pari al 5,27%, mentre Origini, CD – Radici si attesta a 205 voti pari al 2,67%. Qualcosa in meno prendono i Socialisti Uniti con 165 voti pari al 2,15%. Chiude il computo delle liste di Carlo Marino Azione con Calenda con 136 voti pari al 1,77%. Con questi numeri, la somma delle liste tocca il 40,49%, poco meno di 4 punti in più del candidato sindaco Carlo Marino al 36,61%.

Veniamo a Gianpiero Zinzi. La lista più votata al momento è quella di “Gianpiero Zinzi per Caserta” che tocca quota 723 pari al 9,42%. Segue Fratelli d’Italia con 492 voti pari al 6,41%. E ancora, Prima Caserta 357 voti pari al 4,65% seguita da Forza Italia cn 221 voti pari al 2,88%, da Caserta nel Cuore che raccoglie, sempre con 23 sezioni scrutinate su 91, il voto di 212 elettori pari al 2,76%. Democrazia Cristiana-Udc riporta 79 voti pari all’1,03%, mentre Caserta nuova raccoglie 69 voti pari allo 0,90%. Chiude Caserta Green con 21 voti che valgono lo 0,27%. Complessivamente le liste della coalizione di centrodestra toccano quota 28,33% con Zinzi che con questa rilevazione raggiunge quota 27,11% rimanendo sotto di poco più di un punto alle citate liste.

Passiamo alle liste collegate a Pio Del Gaudio. Caserta Tu con 263 voti pari al 3,43%. Segue Casertiamo, 221 voti pari al 2,88%. Terza posizione per una delle due liste di Enzo Bove, cioè Città Futura 141 voti che valgono l’1,84%. Autonomi e Partite Iva raccoglie per ora 83 voi pari all’1,08%, mentre “Pio Del Gaudio sindaco” 49 voti pari allo 0,64%. Sono 43 i voti raccolti per il momento da Rinascimento Sgarbi che si attesta sullo 0,56%. Chiudono la lunga teoria delle liste di Del Gaudio, Caserta nel verde 32 voti pari allo 0,42%, il Pri con 23 voti pari allo 0,30% e Cmi Partito meridionalista 9 voti che equivalgono allo 0,12%. Il totale delle liste tocca quota 11,26%. Del Gaudio con il suo parziale 12,77% si attesta un punto e mezzo in più.

Le liste di Romolo Vignola. Speranza per Caserta 377 voti pari al 4,91%. Poi c’è Io firmo per Caserta con 315 voti pari al 4,11%. Chiude “Per le persone e la comunità” con 90 voti pati all’1,17%. Vignola come candidato sindaco tocca per il momento quota 11,71% ed è un punto e mezzo sopra al 10,19 somma delle sue liste.

E’ la volta di Raffaele Giovine. Per il momento, sarebbe ottima la performance di “Caserta Decide” che raccoglie 472 voti pari al 6,15%. Meramente gregaria appare per il momento la lista Viva Ce con 30 voti pari allo 0,39%. Giovine è il candidato sindaco più alto rispetto alle sue liste. Il suo 8,44% è infatti superiore di quasi 2 punti al 6,54% delle due liste che lo sostengono.

Per quanto riguarda Errico Ronzo la lista Io partecipo raccoglie 199 voti pari al 2,59%, percentuale identica a quella raccolta dal candidato sindaco. Come abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti qui non siamo lontani dalla fatidica soglia del 3% che se dovesse essere toccata dalla lista farebbe scattare il seggio e determinerebbe l’ingresso in consiglio comunale di Ronzo.

Concludiamo con Ciro Guerriero. La sua Caserta Kest’è ha raccolto 45 voti pari allo 0,59% mentre lui come candidato sindaco si attesta allo 0,76%.