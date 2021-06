Ore d’ansia dopo la scomparsa e la lettera d’addio. Ritrovato Rino Del Piano

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Buone notizie: ritrovato Gennaro Del Piano, era scomparso da ieri mattina. Sui social girava all’impazzata l’appello disperato di amici e familiari per ritrovare sano e salvo il giovane Rino scomparso da casa, nella mattinata di ieri dopo aver lasciato una drammatica lettera al compagno.

Preoccupati tutti che potesse commettere un gesto insano, è stata sporta denuncia di scomparsa presso i carabinieri locali. Contemporaneamente qualcuno pubblicava un appello per ritrovarlo, questo quello dell’amica Teresa D’Angelo: “Lui e il mio carissimo amico Gennaro del Piano io lo chiamo affettuosamente Rino. Ho letto poco fa che e scomparso da Casaluce e non si sa, dove, sta o si trovi. Lui e un bravissimo ragazzo buono di cuore e mi auguro che non abbia fatto un brutto gesto in un momento di cupa depressione. Caro Rino torna in paese a tutto c e un rimedio siamo tutti e io in primis in pensiero x te non fare sciocchezze. Tutti ti vogliamo bene x favore dai un segno fatti sentire tvb carissimo amico mio!”. Poi da poco la bella notizia è tornato a casa, sano e salvo, felici tutti per il lieto finale.