SAN TAMMARO – Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i parenti e gli amici di Francesco Di Giovanni, finanziere 48enne di Casapulla. Da due giorni non si hanno più sue notizie dopo essersi allontanato dalla sua abitazione di San Tammaro in cui vive insieme alla moglie Tonia e al figlio. La sua auto è stata ritrovata nei pressi della stazione ferroviaria nella zona di Braccagni-Montepescali, in provincia di Grosseto.