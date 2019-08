Organizzata per domani la fiaccolata per i due fidanzati di 17 e 19 anni gravemente feriti nell’incidente sulla Nazionale

CURTI – Dopo l’appello per trovare il sangue ad uso trasfusioni, la mamma di Giovanni S., 17enne rimasto gravemente ferito, insieme alla fidanzatina Ilenia, nel terribile incidente del 19 agosto scorso, all’esterno del centro commerciale Apollo, è tornata ad esternare su Facebook. Stavolta in compagnia della madre della ragazza.

Nella diretta si annuncia anche che è stata organizzata per domani una fiaccolata per pregare per Giovanni ed Ilenia domani fuori l’ospedale civile di Caserta dalle ore 20