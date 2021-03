CASERTA – Convocato dalla Federazione Italiana Boxe in nazionale per i mondiali il giovane atleta casertano Nicola Porrino della Asd casertana boxe, allenato dal maestro Francesco Pagliaro. Domani è prevista la partenza per la Bulgaria per la disputa di un dual match di preparazione alle sfide mondiali.

La selezione di Porrino, frutto di giornalieri sacrifici nella nobile arte della boxe, rappresenta un traguardo di tutto rispetto per l’atleta casertano.

Auguri dalla redazione!