ORMAI CASERTA E’ UN BAZAR. Il Demanio vende locali in via Battisti, corso Trieste e piazza Dante. ECCO I PREZZI

Il comune da una vita cerca di liberarsi delle sue “case cadute”, lo Stato (di solito) ha più successo

CASERTA – Nell’endemica difficoltà economica in cui si trovano le casse dello Stato, problemi acuiti dal Covid e da tutte le contromisure adottate per evitare che il tessuto economico del Paese andasse in malore, diventa importante anche vendere, e vendere bene, quegli immobili che lo Stato ha di proprietà ma che non utilizza più per un motivo o per un altro. Non parliamo di cifre astronomiche, ma, come recita il vecchio adagio, pelo dopo pelo si fa il pennello.

In questi giorni, l’agenzia del Demanio ha reso noto la volontà di vendere diversi immobili in Campania con offerte da presentare non oltre il 22 settembre, tra cui cinque che si trovano nel cuore di Caserta, in pieno centro. Due locali commerciali, ad esempio, sono acquistabili su via Cesare Battisti, all’interno del palazzo del Genio Civile. In uno di questi, attualmente, si trova l’archivio in uso della Giunta regionale della Campania, nel quale dovrebbero esserci documenti relativi a dati catastali. Lì affianco, invece, si trova una profumeria che rischia, quindi, di doversi trasferire se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 64 mila euro.

Potrebbe trovare un nuovo proprietario anche la porzione con ingresso su via Sant’Agostino del Padiglione Demanio Trieste, che già dovrebbe aver un nuovo proprietario, almeno sulla parte che affaccia su Piazza Dante, di fronte al Caffè Margherita (LEGGI QUI), con un prezzo di 124 mila euro. Il locale dove un tempo lavorava un ottico su corso Trieste, invece, è stato valutato 58 mila e 500 euro e anch’esso si trova in vendita. Infine, come nel novembre 2018, torna ad essere in vendita anche uno dei locali che si trovano al piano terra Padiglione Piccolo, l’edificio sul lato sinistro venendo dalla Reggia. Base d’asta: 84 mila euro. L’Agenzia del Demanio, attraverso l’alienazione di questi cinque locali, dovrebbe arrivare a guadagnare circa 400 mila euro, sconti e svendite permettendo.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DOCUMENTO DEL DEMANIO CON TUTTI I DETTAGLI