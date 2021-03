ORRIBILE A S. MARIA C.V. Donna si dà fuoco, ora è grave

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una notizia agghiacciante, tristissima non solo per quanto riguarda l’episodio in se per se ma anche per il retroterra che l’ha determinata. La disperazione di una donna, povera e disagiata, costretta ad accudire in condizione di povertà i suoi genitori. Il gesto più estremo che in qualche modo esprime non solo un autolesionismo irrazionale ma anche una forma di esasperazione estrema e di protesta che è quello del fuoco con il quale questa sventurata si è attinta riportando gravissime ustioni che hanno reso necessario il suo immediato ricovero in ospedale.