ORRORE A CASERTA CENTRO: gatto decapitato e con le zampe mozzate rinvenuto in un giardino

CASERTA – Accade nel cuore della città, in Via Daniele, in pieno giorno. Un passante trova in un giardinetto un povero gatto con la testa e le zampe anteriori mozzate di netto.

La foto scattata dalla cittadina è raccapricciante. L’associazione Nati Liberi ha subito contattato il competente servizio veterinario che si sta attivando per il recupero della carcassa.

“L’escalation di violenza contro gli animali domestici cui stiamo assistendo nell’ultimo anno – dichiara l’avv. Pratticò, Presidente dell’associazione Nati Liberi – è davvero preoccupante. Si sono moltiplicati, in città, non solo gli abbandoni, ma anche gli episodi di abusi e maltrattamenti in danno di animali da compagnia. Innumerevoli sono le segnalazioni che arrivano alla nostra associazione e innumerevoli sono i sopralluoghi che richiediamo al servizio veterinario ed ai vigili urbani che sono impegnati quotidianamente negli accertamenti. Quanto accaduto in Via Daniele è davvero inaudito. Il gesto non può che essere frutto di una mente malata – continua la presidente – e appare quanto mai necessario procedere a sporgere denuncia, sebbene contro ignoti.”