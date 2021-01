Orrore a SAN FELICE. Cane soffocato e gettato in un sacchetto di plastica

SAN FELICE A CANCELLO – Orrore in via Porchiera a San Felice a Cancello, a pochi passi dalla stazione. Un cagnolino randagio è stato ritrovato morto, soffocato e rinchiuso in un sacchetto di plastica e abbandonato lungo la via. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì, da alcune volontarie di un’associazione animalista molto attive sul territorio. Il cucciolo era nascosto dietro un cespuglio. Sembra che sul corpicino della povera bestiola siano stati riscontrati evidenti segni di maltrattamento.