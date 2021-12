CAPUA – Orrore a Capua dove un cane è stato trovato morto e gettato in un canale. Un residente ha segnalato l’accaduto: “Purtroppo, a differenza del primo ritrovato e recuperato, questo è in avanzato stato di decomposizione ma il sacco utilizzato è sicuramente lo stesso. Si riesce a riconoscere la testolina del povero pelosetto. Si farà luce, quanto prima, su ciò che è accaduto. Riposa in pace.”

Qualche giorno fa la stessa sorta era toccata ad un pastore tedesco.