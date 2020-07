ORTA DI ATELLA. Si sposano dopo un anno dal drammatico incidente d’auto: festa grande per Gianni e Katia

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Si sposano dopo un anno dal drammatico incidente. Festa grande per Gianni e Katia Bencivenga. I due giovani, dopo un anno di sofferenza e dolore, hanno coronato il proprio sogno, si sono finalmente sposati e hanno festeggiato al Tukha Pool Events di Sant’Arpino alla presenza di numerosissimi amici e parenti.

Diversi gli artisti che hanno suonato per la coppia durante la festa.

Gianni Bencivenga è originario di Frattaminore ma vive con Katia e i suoi due splendidi bambini ad Orta di Atella, ha 34 anni e un anno fa mentre si stava recando al lavoro ha avuto un terribile incidente stradale: l’auto completamente distrutta, lui ferito gravemente. Ha lottato per 45 giorni in rianimazione tra la vita e la morte, ma poi il miracolo, grazie all’amore della famiglia e alle preghiere Gianni si è risvegliato, ha fatto le terapie ed è tornato a camminare, sino ad accompagnare l’amata Katia all’altare, e vivere di nuovo la propria vita.