OSPEDALE DI CASERTA come Sodoma. “Aspetto da un anno le analisi gratis per tutta la mia famiglia, non voglio pagare il ticket”. SQUALLORE TOTALE

conversazione n. 43, del 30/05/2017, delle ore 07:32:10, intercettata sull’utenza nr. 32xxxxx75 (RIT 784/17) intestata alla ditta Omnia Medica p.iva 02344200619 nella persona di Leardi Annalisa ed utilizzata dalla stessa Leardi Annalisa relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 33xxxx1 intestata ed utilizzata da Grillo Angelina avente il seguente SUNTO: “Grillo Angelina chiama Annalisa Leardi e le racconta il fatto dei CC al laboratorio e del fatto dei piaceri”

Hanno un tono molto preoccupato

Annalisa: Angela…

Angelina: Stanno i carabinieri nel laboratorio

Annalisa: Angela

Angelina: Oh, stanno i carabinieri nel laboratorio

Annalisa: Perchè?…

Annalisa: mi ha chiamata Elena dal bagno ha detto che tremava tutta

Angelina: stanno i Carabinieri perché?

Angelina: non si sa, Elena non riusciva più a parlare vogliono sapere chi fa gli ordini…e ha detto stiamop pini di carabinieri. Hanno acchiappato (Ndr preso) Diomaiuto con dei piaceri

Annalisa: aaeeehh

Angelina:Eh, e ora non lo so stiamo correndo tutti quanti….perchè Enzo l’ho chiamato e mi ha detto, no io prendo la giornata di ferie, –omissis—io sto andando, Pasquale Manna sta correndo, ho provato a chiamare ad Enrico e non risponde ho avvisato a Mimmo e Gabriella ed adesso sto avvisando te

Annalisa: madonna mia

Angelina: eh, l’ultimo giorno, oggi è l’ultimo giorno

Annalisa: io mi sto asciugando i capelli e vengo

Angelina: chi ci stava a fare la notte con Elena? Elena non capiva niente. Angelaaa, io pensavo che fosse uno scherzo, ho detto Elena non scherzare

Annalisa: stava Elena –incomprensibile (forse Grimaldelli) – a fare la notte di Casillo

Angelina: ah, si

Annalisa: e forse ci stava Biscotto

Angelina:no Elena Esposito, Elena Esposito con lei, ha detto stiamo pieni di Carabinieri qui

Annalisa: mannaggia la miseria,

Angelina:ora ho detto a Gabriella, Gabriella avvisa il primario

Annalisa:ma il primario è stato avvisato?

Angelina:io non ho capito, penso di si, penso di si, ha detto io ho dovuto dire che dovevo fare la pipì per chiamarti

Annalisa: questa è quella stronza prima che se ne andava

Angelina:si, si, si, si

Annalisa: sarò cattiva ma questo ho pensato

Angelina: si, si tutti, oggi è l’ultimo giorno, perché stava troppo serena –omissis— te l’ho detto hanno acchiappato a Dioamaiuti con i piaceri

Annalisa: Diomaiuti che ha fatto?

Angelina: teneva i piaceri, hanno acchiappato a Diomaiuti, ho detto a Gabriele appena arriva mi deve avvisare

Annalisa: quello oltretutto è un cretino, appena parla, appena apre la bocca chissa che fa combinare fuori

Angelina: Diomaiuto?

Annalisa: eh

Angelina: quallo adesso questa è la paura, perché si è trovato proprio lui, quello se inizia a sfilare la corona (Ndr se inizia a parlare con i Carabinieri)

Annalisa: ehh

Angelina: a chi si trova davanti

Annalisa: aspetta mi stanno chiamando, fammi vedere

Angelina: fammi sapere Annalisa

conversazione n. 56, del 30/05/2017, delle ore 07:30:03, durata 0:01:04 intercettata sull’utenza nr. 33xxxx11 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 08xxxx, intestata a Manna Filomena, nata a Napoli il 10.12.1958, residente a Caserta alla via Arno, 19, in uso a Gabriella n.m.i. .

Gabriella da identificare: Pronto?

Angelina GRILLO : Gabri

Gabriella da identificare: Oh che è successo?

Grillo: Ci sono i Carabinieri nel laboratorio

Gabriella da identificare: E perchè?

Grillo: E senti mi ha chiamato Elena tutta tremolante mi ha detto Angela stiamo pieni di Carabinieri ha detto che vogliono chi fa gli ordini, dice che sono andati anche a casa di Costanzo hanno preso a Diomaiuto con i piaceri, in mano, con delle provette in mano ha detto vedi di venire presto….

Gabriella da identificare: Ok (inc)

Grillo: la prima ho chiamato già…la prima persona devo avvisare Gabriella ho chiamato Pasquale Manna

Gabriella da identificare: ok devo telefonare a Luciano che quello ora mi mandava i prelievi questa mattina

Grillo: E

Gabriella da identificare: Ok…….omissis……

La scoperta dei piaceri nella disponibilità dell’infermiere DIOMAIUTO genera una serie di preoccupazione tra le addette in servizio al Laboratorio ospedaliero, timorose che costui, una volta scoperto, potesse parlare rivelando tutte le analoghe condotte criminose compiute dagli altri dipendenti del reparto. A riprova di quanto sopra evidenziato, si riportano le seguenti conversazioni:

conversazione n. 60, del 30/05/2017, delle ore 07:38:17, durata 0:01:46 intercettata sull’utenza nr. 3xxxxx11 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 3xxxxx6 intestata ed utilizzata da Rita Greco.

Grillo: Rita…

Rita GRECO: Ma tu mi hai chiamata?

Grillo: Si stanno i Carabinieri al laboratorio

Rita GRECO: perchè

Grillo: dice che c’è ne sono un sacco hanno acchiappato (preso) a Diomaiuto con i piaceri in mano...e Elena (incomprensibile).…

conversazione n. 46, del 30/05/2017, delle ore 07:43:21, intercettata sull’utenza nr. 3xxxx75 (RIT 784/17) intestata alla ditta Omnia Medica p.iva 02344200619 nella persona di Leardi Annalisa ed utilizzata dalla stessa Leardi Annalisa.

SUNTO: Angela e Rita parlano del controllo in corso da parte dei Carabinieri. Le due ritengono che il controllo sia stato richiesto da una loro collega, a causa del dissenso con Costanzo Angelo, che porrebbe in essere delle condotte criminose con i timbri della struttura.

Rita: Anna, ti hanno chiamato?

Annalsia: si, si

Rita: dice che non rispondevi

Annalsia: no, ho trovato la chiamata di Angela, ho capito che era importante

Rita: pure io ho detto, qualcosa è successo

Annalsia: io sto scendendo, mi dispiace devo dire la verità

Rita: questa è quella stronza, comunque

Annalsia:Rosaria?

Rita:Si mi dispiace però devo dire al verità

Annalsia: Guarda che perfidia l’ultimo giorno

Rita: Eh adesso –incomprensible— denunciamola per quello che fa con i timbri e tutto, adesso ti faccio vedere, mo ti faccio vedere (Ndr è a conoscenza di qualche falso che è disposta a denunciare per ripicca)

Annalsia: Se è lei si…quelle stanno le carte ci stanno è

Rita: Ci stanno? Ok ok

Annalsia:Ok ciao.

conversazione n. 68, del 30/05/2017, delle ore 07:49:43, durata 0:02:37 intercettata sull’utenza nr. 3xxxxx11 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 3xxxx60 intestata ed utilizzata da Telesco Vincenzo .

Telesco: Uhe

Grillo: Oh (inc..).. con il primario?

Telesco: Non mi ha risposto proprio..

Grillo: Non ti ha risposto?

Telesco: No ho capito ma stanno a casa di Angelo COSTANZO?

Grillo: Non ho capito Enzo…ti giuro perchè Elena non riusciva, balbettava non ho capito se ha detto ho avvisato Costanzo o stanno a casa… non ho capito Enzo non ho capito…non lo so

Telesco: Angela noi illeciti non ne abbiamo fatti quindi il problema non lo teniamo

Grillo: No figurati. ora Mimmo ha detto ma mica è meglio che mi chiami….ho detto Mimmo ma che teniamo da nascondere…ora l’unica paura è che se hanno preso a Giggino (NDR Luigi DIOMAIUTO) ahe sfila la corona

Telesco: Sfila la corona di che?

Grillo: E le stronzate che dice e questo è…..

conversazione n. 85, del 30/05/2017, delle ore 08:25:17, durata 0:01:39 intercettata sull’utenza nr. 3xxxxx11 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 33xxxx6 intestata ed utilizzata da Rita Greco.

Rita GRECO: Angela

Grillo: O Rita allora?

Rita GRECO: e niente ti identificano, si prendono i dati…omissis…

Rita GRECO: Ora stanno controllando il sistema informatico questa è quella cosa che ci disse tanto tempo fa Sandro CIOTTI ti ricordi?

Grillo: E

Rita GRECO: e quindi questo è .. vanno a vedere i campioni accettati io spero!!!

Grillo: e dove stanno cioè sul quale su tutti i computer?

Rita GRECO: No ora stanno alle urgenze e poi iniziano a muoversi un po nelle stanze qua ancora non sono scesi mi sa che stanno pure da Angelo

Grillo: A casa sua?

Rita GRECO: Si si

Grillo: e perchè poi (inc..)

Rita GRECO: Se tiene documenti cose hai capito, quello è per altre cose se per caso gare appalti… cose… hai capito

Grillo: E

Rita GRECO: Va beh

…omissis….

Grillo: Io ora la mia paura ora sto decidendo in macchina

Rita GRECO: eh

Grillo: Se questi dicono apri la porta io non lo so i documenti che tiene Enzo se devo aprire oppure devo dire che non ho le chiavi non lo

Rita GRECO: questo no te lo so dire

Grillo: sulla mia scrivania ci può stare qualche piacere stampato però niente di più….

…omissis…

Dalla precedente conversazione traspare che GRILLO Angelina è preoccupata per qualche documento compromettente che possa tenere TELESCO Vincenzo (il quale ha la scrivania nel suo stesso ufficio) relativamente alle gare d’appalto.

Una volta giunta in Ospedale, la GRILLO con un espediente riesce a recuperare alcuni documenti compromettenti; in particolare, la donna contatta il suo amico TORRE Giuseppe e gli dà appuntamento all’esterno del laboratorio, in modo da potergli consegnare dei documenti da conservare:

Giuseppe avente il seguente SUNTO: “Angelina Grillo chiama Giuseppe per dargli della documentazione che lui gli deve conservare. I due si vedranno al bar”

conversazione n. 137, del 30/05/2017, delle ore 12:34:42, intercettata sull’utenza nr. 3xxxxx011 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 38xxxxx3 in uso a Torre Giuseppe avente il seguente SUNTO: “I due si stanno vedendo al bar”

A conferma dell’esistenza di una prassi radicata relativa all’effettuazione di analisi in violazione delle procedure si riporta la seguente conversazione, in cui tale Mario Palmiero pretende di eseguire le analisi per tutta la sua famiglia presso il laboratorio ospedaliero, incontrando, ma solo in questa circostanza, il rifiuto da parte sia della GRILLO che della nuova responsabile del laboratorio, dott.ssa SCHIOPPA, succeduta al COSTANZO dopo il collocamento in pensione di quest’ultimo.

conversazione n. 911, del 8/06/2017, delle ore 10:41:30, durata 0:05:05 intercettata sull’utenza nr. 33xxxx11 (RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 3xxxx057, intestata ed in uso a Palmiero Mario, nato a Lusciano il 26.6.1951, ivi residente alla via Perla n. 29

…omissis….

Mario PALMIERO: Mercoledì posso venire?

Grillo: Mario senti qua almeno noi non li facciamo più…non è cosa non li facciamo più i piaceri perchè sono venuti i NAS

Mario PALMIERO: Ed io cosa devo fare non mi controllo da un anno io mia moglie e i miei figli non vengo mercoledì?

Grillo: tu tua moglie e i tuoi figli e Mario vieni qua parliamo qua…

Mario PALMIERO: Sono quattro prelievi eh

Grillo: Sono quattro prelievi e no Mario e non lo so io personalmente lo sai….non li facciamo abbiamo chiuso per tutti perchè alla fine non possiamo perdere un posto di fatica (lavoro) per un collega o per qualcun’ altro

Mario PALMIERO: Che maronn (che madonna) io è un anno che non vengo posso mai ad andare a pagare.. insomma

Grillo: Ho capito che è un anno che non vieni

Mario PALMIERO: che Maronn è un anno che non vengo darei fastidio tutti i giorni come gli altri…è giusto un anno che non vengo….eh

Grillo: Mario tu quando vieni vai a parlare con la dottoressa Schioppa, parla con lei e ti fai autorizzare dalla dottoressa Schioppa…

Mario PALMIERO: Faccio i prelievi

Grillo: E fatti autorizzare dalla dottoressa Schioppa

Mario PALMIERO: eee perchè che maronn mi faccio…eee dopo un anno io ogni anno una volta vengo

Grillo: Mario ho capito tu vieni parla con al dottoressa Schioppa e ti fai autorizzare

Mario PALMIERO: e mercoledì posso venire?

Grillo: e me lo dici a me se puoi venire? devi parlare con la dottoressa Schioppa

Mario PALMIERO: E non c’è l’ho il numero di telefono….

(Al MINUTO 021.2 Angela passa a Mario una donna)

Donna: Mario

Mario PALMIERO: Eh

Donna: noi abbiamo tagliato i viveri a tutti perchè è una settimana che sono venuti i NAS e ci hanno sequestrato tutto quindi non stiamo facendo piaceri a nessuno manco ai figli nostri capito?

Mario PALMIERO: Io vi sto dicendo sono io personalmente e mia moglie

Donna: Mario hanno sequestrato i miei personali, i miei personali, poi vieni parla con la dottoressa SCHIOPPA però può essere anche una venuta inutile…..

Mario Palmiero: ee fa che faccio i prelievi e poi li getto?

Donna: e perciò

Mario Palmiero: eeee

Donna: aspetta un attimo..

….omissis…..

Donna: Mario secondo me non è cosa perchè secondo me non è cosa noi ci rifiutiamo di farli ma tutti indistintamente, Mario hai capito? Siamo nei guai

Mario Palmiero: Eh Gabriella ho capito però che maronn posso andare a pagare tre quattro cento euro perchè io non sono esente tiket

Donna forse Gabriella: Mario ma noi cosa ci possiamo fare?

…omissis….

al Minuto 03.41 la donna (gabriella) gli passa la dottoressa SCHIOPPA

Schioppa: Uhe Mario

Mario Palmiero: Dottoressa Schioppa io non vengo da un anno io non sono il tipo che da fastidio continuamente e tutto il resto appresso

Schioppa: Pronto’

Mario Palmiero: Se è possibile pronto eee

Schioppa: Mario

Mario Palmiero: se è possibile

Schioppa: Mario Mario

Mario Palmiero: io sono il tipo che non do fastidio

Schioppa: lo so lo so hai ragione però in questo momento non possiamo fare diversamente pensa che io neanche quelli di mai figlio sto portando hai capito

Mario Palmiero: ma io

Schioppa: stiamo sotto controllo Mario non possiamo fare niente non me ne volere però non possiamo fare niente…

Mario Palmiero: E come devo fare devo andare a pagare tre quattro cento euro di prelievi insomma

Schioppa: Perchè tre quatto cento euro?

Mario Palmiero: EEE scusami ma mi devo fare un controllo generale io a ricetta il medico scrive otto analisi hai capito?