OSPEDALE DI CASERTA. Con il dramma Coronavirus la nuova azienda (di Salerno) del portierato vuol fare piazza pulita di esperti lavoratori. I sindacati: “Violato il capitolato”

CASERTA (g.g.) – Nella lettera che i sindacati CGIL-FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno indirizzato all’ospedale di Caserta, la cosa più grave che i rappresentanti delle sigle affermano riguarda un presunto mancato rispetto dell’azienda salernitana che si è aggiudicata la gara per i servizi di portierato civile all’ospedale di Caserta, la Pegaso S.F., del capitolato d’appalto. Il resto, che ha a che fare purtroppo con l’utilizzo di fornitori esterni per servizi importanti, come quello di cui scriviamo, appartiene alla complicata questione dei costi e dei benefici. E’ chiaro che, in linea di massima, una ditta esterna organizza il lavoro con un personale che può anche sostituire il precedente e che ha lavorato per un’altra azienda, ma in questo caso, stando a quello che scrivono i sindacati, nel capitolato d’appalto era previsto, senza se e senza ma, il mantenimento del personale già in servizio. per di più, se effettivamente, come dicono i rappresentanti dei lavoratori, si andrebebro ad assumere persone che non hanno alcuna esperienza di portierato e di gestione di questo servizio all’interno di un nosocomio grande e importante come quello di Caserta, sarebbe grave perché questo cambiamento avverrebbe proprio nel momento più difficile e complicato dell’Italia dal dopoguerra e sicuramente il più difficile e complicato all’ospedale civile di Caserta, costretto a contenere i numeri e le tensioni dell’emergenza coronavirus.

LA LETTERA

Le scriventi OO.SS. con la presente comunicazione chiedono un intervento IMMEDIATO della Direzione Generale e del R.U.P. rispetto alla nuova aggiudicazione di gara di cui all’oggetto.

In quanto da ieri sera ci giungono continue segnalazioni da parte dei lavoratori i quali ci riferiscono che sono stati contattati telefonicamente dalle nuove società aggiudicatarie dell’appalto con proposte a dir poco assurde (assunzioni part-time con cassa integrazione e/o portare momentaneamente lavoratori esterni) addirittura l’azienda Pegaso S. F. ha già formalizzato/proposto l’assunzione dei lavoratori a part-time senza NESSUN ACCORDO SINDACALE

Proposte INDECENTI in netto contrasto su quanto ben indicato nel capitolato di gara, ovvero assunzione di TUTTO il personale alle stesse condizioni contrattuali ed economiche. Episodi gravissimi che stanno creando preoccupazione e tensione tra i lavoratori, atteggiamento inoltre a dir poco offensivo anche nei confronti delle scriventi OO.SS. che a tutt’ora non hanno potuto espletare il passaggio di cantiere di tutte le maestranze ai nuovi soggetti aggiudicatari dell’appalto, su tali presupposti siamo a “Proclamare lo stato di agitazione di tutti i lavoratori”.

Vogliate farci sapere le modalità di eventuale passaggio di cantiere che tra l’altro a tutt’oggi non è stato attivato tenuto conto anche della gravissima crisi sanitaria COVID-19.

Confidando in Vs celere intervento e riscontro, porgiamo distinti saluti.