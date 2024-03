OSPEDALE DI CASERTA. I nomi di 8 nuovi assunti da impiegati amministrativi: sullo sfondo la polemica e le iniziative giudiziarie di chi è già idoneo e si sente defraudato dalla lottizzazione politica

Il 24 febbraio scorso abbiamo ospitato, commentandola, la lettera di una di queste persone, la quale, preannunciando un ricorso al Tar, ha illustrato il quadro normativo che impedirebbe all’azienda ospedaliera di ignorare le graduatorie già esistenti. Oggi un altro caso simile. In calce all’articolo la delibera a firma del dg Gaetano Gubitosa.

CASERTA. Il problema è sempre lo stesso. Esistono oppure no graduatorie di idonei per concorsi già banditi ed espletati per collaboratore amministrativo professionale, area dei funzionari e dei professionisti della salute, riservato agli iscritti nelle liste ex Art. 18 L. 68/99? Altrimenti, il fatto che si tratti di categorie protette, non costituisce o, probabilmente, non costituisce un elemento che consente ad un’amministrazione pubblica, nel caso specifico l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, di ignorare queste graduatorie e di bandire un concorso gestito direttamente.

Qualche settimana fa, precisamente il 24 febbraio scorso, abbiamo ospitato una circostanziata lettera di una persona che, preannunciando l’impugnazione in ogni sede giudiziaria, di un altro concorso, ugualmente bandito e non sappiamo se già espletato, dalla stessa Azienda ospedaliera, per 15 posti di collaboratore amministrativo professionale, cat. D, ha condito quello scritto con una serie di riferimenti normativi secondo i quali esiste una priorità di attingimento a queste graduatorie, con tanto di puntello, rappresentato da una giurisprudenza che al riguardo si è pronunciata in maniera univoca.

In occasione della notizia che oggi diamo sull’esito del concorso per il collaboratore amministrativo- area funzionari, abbiamo voluto ricordare l’articolo del 24 febbraio ( CLIKKA E LEGGI ), mettendovi nel contempo a disposizione la delibera, nella sua versione integrale, in calce a questo articolo.

In sintesi, però, vi diamo già i nominativi degli 8 vincitori: Maria Cioffi, Alessia Trombetta, Francesco Principato, Emanuele Lepre, Mario Chirico, Antonio Aprea, Gianluca Chirico, Antonella De Icco.

Inutile dire che la questione da noi impostata non è di lana caprina, in quanto la pervicacia nel percorrere la strada del concorso ex novo, consente, naturalmente, di tenere in piena vita la modalità tipica della nostra terra: la raccomandazione, che di per sé non sarebbe neppure un fatto gravissimo, quando non diventa lottizzazione, spartizione aritmetica dei posti, tra questo e quell’altro politico.