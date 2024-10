OSPEDALE DI CASERTA. I sindacati Nursing Up, Fials e Nursind spiegano i trucchetti del DG Gubitosa e sono pronti a denunciarlo per condotta antisindacale: “Subito la firma del contratto integrativo aziendale, oppure…”

Dopo l’articolo di CasertaCe pubblicato venerdì pomeriggio, oggi offriamo all’attenzione dei nostri lettori il comunicato stampa delle tre sigle che, insieme, rappresentano una cifra altissima di lavoratori. L’incontro del 4 ottobre è nullo: non nominano mai CISL e UIL che – questo lo diciamo noi – fanno l’interesse dell’azienda e non certo degli iscritti

CASERTA – In riscontro ai diversi comunicati e slogan circolanti, le scriventi OO.SS ritengono opportuno e doveroso informare dettagliatamente, i propri iscritti e tutti i dipendenti dell’AORN di Caserta, sull’excursus e sulla riunione fissata per il 04 Ottobre c.a. che non si è regolarmente svolta.

E’ opportuno evidenziare che le scriventi sigle sindacali già dal 02 Novembre 2022, data della sottoscrizione del CCNL 2019/21, hanno sollecitato invano il Direttore Generale alla sottoscrizione del nuovo CIA, ma solo nel 15 Marzo 2024 hanno ricevuto la convocazione per la sottoscrizione della preintesa.

Successivamente in data 16/07/2024, quindi dopo più di tre mesi, il Direttore Generale ha riconvocato le OO.SS al fine di adeguare la suddetta preintesa ai rilievi effettuati dal Collegio Sindacale.

Alla precedente lunga attesa va aggiunta l’ultima convocazione, sempre a distanza di circa tre mesi e cioè per il 4 Ottobre 2024 per l’approvazione del Contratto Integrativo Aziendale, ma nonostante questo punto fosse propedeutico per l’approvazione degli altri, inspiegabilmente viene messo come ultimo punto all’ODG.

Tale stranezza ha impensierito gli scriventi pertanto, preoccupati di eventuali ricadute negative sui dipendenti, prontamente hanno chiesto semplicemente l’inversione dei punti all’ODG.

Tale richiesta non è stata accolta, anzi il Direttore Generale ha subito risposto con arroganza negativamente, non offrendo alcuna motivazione alla negazione, amplificando così la preoccupazione delle scriventi sigle sindacali e dei componenti della RSU costringendole ad abbandonare la seduta.

Tristemente va evidenziato che il Direttore Generale utilizza un modus operandi del tutto singolare, nello specifico ha preteso prima dell’approvazione della pre-intesa, la sottoscrizione di ben 4 milioni di debiti, senza prestare il minimo interesse alla sottoscrizione della CIA che dovrebbe essere assolutamente prioritaria rispetto agli altri argomenti.

Va ricordato a tutte le componenti partecipanti alle sedute sindacali una norma inderogabile per la validità delle sedute e delle decisioni durante le stesse: la presenza di almeno il 50 più uno delle RR.SS.UU. e il 50 più uno della rappresentatività sindacale.

Pertanto, la riunione del 04 Ottobre, non rispettando tale norma è da ritenersi nulla, annullabile, inefficace ed illegittima.

In conclusione si informa che attualmente le relazioni sindacali sono interrotte e le scriventi si riservano di agire nelle competenti sedi per condotta antisindacale del Direttore Generale.

Si fa presente che le sigle sindacali firmatarie con la presente dichiarano pubblicamente di essere fin da subito disponili per la sottoscrizione del CIA per garantire il benessere e la tutela di tutti i dipendenti, che hanno diritto in primis al recupero del DEP da Gennaio 2024.

Fials Nursing Up Nursind

S. Stabile R. Nuzzo A. Eliseo