Ospedale di CASERTA. Positiva al CORONAVIRUS la moglie del noto medico del Pronto Soccorso contagiato e con febbre

CASERTA – (red.cro.) Ha la febbre, ma fortunatamente le sue condizioni non destano grandi preoccupazioni, il medico del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, risultato positivo al tampone del coronavirus alcuni giorni fa. Da una prima ricostruzione dei fatti, non si dovrebbe trattare di un focolaio interno ma forse di un contatto che il medico ha avuto, sempre all’interno dell’ospedale, con persone che non fanno parte del personale del Sant’Anna e San Sebastiano.

Ricordiamo che in questa vicenda, sono risultati contagiati in questo caso si tratta di positivi asintomatici, anche tre infermieri. Uno di essi è di Dragoni.

A quanto ci risulta poi, sta bene la moglie del professionista casertano, anch’essa però risultata positiva al tampone a cui si è sottoposta contestualmente al marito.

Insomma, il focolaio è stato piccolo e per di più, pare, sotto controllo. Poi eventualmente vi daremo altre informazioni qualora se ne rivelasse importante la necessità.