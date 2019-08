OSPEDALE DI CASERTA. Resta in carcere Angelina Grillo e ai domiciliari l’ex primario Angelo Costanzo e la moglie

CASERTA – Il tribunale del Riesame ha respinto tutte le istanze di scarcerazione presentate. Questo l’esito delle udienze presso la sezione presieduta da Francesco Pellecchia che ha deciso che Angelo Costanzo, ex primario del reparto Patologia Clinica dell’ospedale di Caserta e sua moglie Vincenza Scotti, sorella del boss Pasquale Scotti, debbano restare ai domiciliari. Resta in carcere anche Angelina Grillo, il tecnico di laboratorio di Marcianise, unica persona finita dietro le sbarre in questa ordinanza.

Dunque, regge l’impianto accusatorio della procura di Santa Maria Capua Vetere, guidato da Maria Antonietta Troncone.