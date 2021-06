Paziente denuncia caso di malasanità all’ospedale di MARCIANISE e porta l’ASL CASERTA in tribunale

MARCIANISE – Quando si legge di malpractice sanitaria, fondamentalmente, si parla di negligenza medica, di un caso di malasanità. In pratica, quel comportamento che può provocare lesioni ad un paziente. La malpractice sanitaria può derivare da diverse cause: errori nella diagnosi, nel trattamento o nell’assistenza. E quando un paziente sente che il suo medico non ha rispettato quei livelli sanitari minimi e indispensabili allora può aprire un contenzioso.

Parliamo di ciò che è successo a Marcianise, dove il signor R.C. ha deciso di citare in giudizio per risarcimento dei danni subiti presso il presidio ospedaliero di Marcianise. Ovviamente, parliamo solo della parte iniziale di questo procedimento, in considerazione che solo pochi giorni fa la ASL Caserta ha ricevuto l’atto promosso dal paziente e non è ancora chiaro quale sarà la richiesta economica che C.R. presenterà all’ASL.

Nel frattempo, l’azienda sanitaria locale casertana ha deciso di costituirsi in giudizio, difendendo il lavoro svolto dall’ospedale di Marcianise nei confronti di questa richiesta di risarcimento danni e ha nominato l’avvocata Daniela Lumaca.