Ossessionato da Barbara D’Urso su Instagram. 45enne denunciato per stalking

CASERTA – Denunciato lo stalker informatico che si era “attaccato” morbosamente a Barbara D’Urso, postando spesso di giorno e di notte, commenti che hanno disturbato la famosa presentatrice e attrice.

Usava un nickname simile a quello ufficiale su instagram (@barbaracarmelitadurso) e si sentiva forte della sua capacità tecnica ma a lungo andare è stato rintracciato, è un casertano di 45

anni che “pizzicato” ha dichiarato: : «Ma le mie erano solo opinioni scherzose, non ho diffamato nessuno».

Il reato contestato è lo stalking perché «con condotte reiterate, ed in special modo mediante la creazione di profili social a lei apparentemente riferibili, molestava e minacciava Maria Carmela D’Urso, in modo da cagionare nella medesima un perdurante e grave stato di ansia e di paura», così come esplicitato dalla Procura di Milano.

A casa sua sono state trovate le prove del suo coinvolgimento e quindi ha dovuto confessare.