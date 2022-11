Ottimi risultati per le ragazze e i ragazzi della Well Fit Teano Team Musokan al Campionato Regionale Tatami 2022

TEANO (Pietro De Biasio) Domenica 30 ottobre si è svolto a Casoria, presso il PalaCasoria “Domenico D’Alise” il Campionato Regionale Tatami 2022 1^ fase kickboxing (Point Fight, Light Figth e Kick Fight) organizzato dalla FederKombat Comitato Regionale Campania. Presenti atleti provenienti da tutta la regione Campania e con gruppi a rappresentanza di tutte le province. I ragazzi e le ragazze della Well Fit Teano Team Musokan non hanno tradito le aspettative riuscendo a portare a casa un bottino prestigioso. Questo il riassunto dei risultati di prestigio per la squadra sidicina guidata e allenata dal Maestro Domiziano Pascale. Dario De Francesco 1 classificato kick-light cadetti, Giuseppe Cangiano 3 classificato kick-light cadetto, Giuseppe De Spirito 4 classificato kick-light cadetto, Lucrezia Abronzino 2 classificata kick-light cadetto, Andrea Veneruso 4 classificato kick-light senior, Francesco Sanniti 1 classificato kick-light senior, Felice Gammella 3 classificato kick-light senior, Antonio Passarella 1 classificato kick-light senior, Vespasiano Federico Pio 1 classificato kick-light junior. Questo splendido risultato ha espresso la massima soddisfazione per dei risultati non affatto scontati che vedono i ragazzi sempre più proiettati alle qualificazioni per il campionato italiano assoluto.