“Pacco” online. Compra smartphone ma riceve succhi di frutta al posto del telefono

Un bonifico di 700 euro per ricevere in cambio brik di succhi di frutta. 44enne rintracciato e denunciato

CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo di 44 anni, di origine partenopea, responsabile di truffa realizzata attraverso la tecnica del “pacco”.

La vittima ha denunciato al Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe di aver ricevuto dal venditore, dopo aver pattuito un prezzo di 700 Euro per l’acquisto di un telefono cellulare, un borsello identico, contente una confezione di succhi di frutta in “brik”, velocemente scambiato durante le fasi della contrattazione. I poliziotti, dopo gli accertamenti investigativi, hanno rintracciato, nell’agro aversano, il soggetto, trovando a bordo della sua vettura altre due “pochette” identiche, contenenti rispettivamente un telefono cellulare ed una confezione di succhi di frutta.

L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa. È stato avviato, inoltre, il procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, misura che vieta il divieto di ritorno nel comune interessato.