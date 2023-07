Padre muore in scooter: è indagato un 30enne per l’omicidio. La dinamica dell’incidente fatale

TEVEROLA – È un 30enne di Succivo l’uomo indagato per omicidio stradale, ovvero per la collisione che ha provocato la morte di Antonio Cavallaccio, 43enne di Teverola, deceduto in un violento incidente su via Casignano, a Teverola e non a Carinaro come inizialmente emerso.

Si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente sul quale sta indagando la procura di Aversa-Napoli Nord.

A quanto pare, Cavallaccio, padre di due figli, non aveva il casco allacciato o indossato, trovato a diversi metri di distanza dall’esatto luogo dell’incidente.

Per quanto riguarda la dinamica della collisione, La prima ipotesi degli inquirenti è quella di una manovra errata, una precedenza all’incrocio che non è stata regolare. La procura Normanna, nel frattempo, ha disposto l’autopsia.