Paese sott’acqua dopo una pioggia torrenziale. Il sindaco si scusa con i suoi concittadini

SAN FELICE A CANCELLO – Il maltempo che si è abbattuto con una pioggia torrenziale sulla Valle di Suessola non ha risparmiato San Felice a Cancello, oltre Maddaloni (LEGGI QUI).

Il sindaco Giovanni Ferrara si è scusato con i suoi concittadini: “Sono rammaricato in prima persona di quanto accaduto nella giornata odierna a seguito della bomba d’acqua. Ho chiesto più volte agli organi sovracomunali dei fondi per la manutenzione degli alvei. Sono stati spesi milioni di euro dopo le frane del ‘98 e la situazione è la seguente: pochi minuti di pioggia e la città diventa sott’acqua. Chiederò di essere ricevuto in Regione al più presto. San Felice a Cancello paga un prezzo altissimo con una città abbandonata dalla politica regionale. Da soli impiegheremo il doppio del tempo necessario per rialzarci. Da primo cittadino chiedo SCUSA per quanto accaduto.”