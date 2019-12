Paese tappezzato di manifesti con foto osè di una donna. Scatta la denuncia

PIETRAMELARA/RIARDO(d.l) – Risveglio insolito, ieri mattina, per gli abitanti di Pietramelara e Riardo. Durante la notte le principali vie delle due città sono state tappezzate di un manifesto diffamatorio nei confronti di una donna , si pensa del posto dato che per l’affissione sono state scelte le vie più trafficate. Il manifesto in questione con allegata dicitura “questa è Anna” riportava una conversazione privata tra un uomo, si pensa del posto anche lui, e la vittima con allegate fotografie osé. Autore di tale gesto potrebbe essere un uomo respinto, intanto la famiglia della donna ha sporto denuncia. Saranno le numerose, telecamere presenti sul posto a fornire elementi per l’identificazione degli autori di tale ignobile gesto.