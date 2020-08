Palloncini bianchi in cielo per l’addio alla piccola Maria Cristina, morta a 22 mesi

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) L’ultimo saluto alla piccola Maria Cristina Granata, 22 mesi. Si sono svolti da poco i funerali della piccola Maria Cristina, la bimba di soli 22 mesi, venuta a mancare prematuramente, le cause del decesso sono riservati per volere, pare, della famiglia. La cerimonia funebre è stata celebrata nella Chiesa San Pietro Apostolo a Parete stamani. Ai funerali hanno preso parte centinaia di persone che si sono strette attorno al papà Raffaele, e alla mamma Lucia Cilindro. Alla fine della cerimonia sono volati in cielo decine di palloncini bianchi al passaggio della piccola bara bianca, dolore e lacrime per questo angioletto volato via troppo presto. Un dolore che affligge e sconvolge l’intera comunità, che non sa darsi pace per tale perdita.