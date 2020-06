RECALE – Pericolo in strada per una fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ha cominciato a perdere gas. Sul posto i vigili urbani di Recale e i pompieri di Marcianise. L’auto si trova vicino al supermercato Sisa. La strada è stata chiusa al traffico per rendere possibile l’intervento e la messa in sicurezza.