Panico in città: fuga di gas e fuggi fuggi tra i residenti

L’intervento dei tecnici ha scongiurato pericoli.

SANTA MARIA A VICO. Paura nel pomeriggio di oggi in via Diana, a Santa Maria a Vico: una fuga di gas ha seminato il terrore tra i residenti, alcuni dei quali si sono chiusi in casa, incautamente. Altri, invece, hanno preferito lasciare le loro abitazioni e scendere in strada.

Sul posto, allertati dagli abitanti della zona, sono poi giunti i vigili urbani ed i tecnici dell’azienda di erogazione del gas che hanno poi risolto il problema.