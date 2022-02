Panico nella notte all’ospedale di CASERTA: uomo armato semina il terrore

CASERTA – Panico questa notte all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Un uomo armato, del napoletano, marito di una donna ricoverata, nel reparto di Ostreticia , ha aggredito una persona.

Ad accecare l’uomo sarebbe stata la gelosia. Sembrerebbe che dopo aver chiamato insistentemente la moglie e non avendo ricevuto nessuna risposta si è recato in ospedale trovando la donna in compagnia, nel reparto, di un altro uomo, per altro suo conoscente. É stato allora che avrebbe aggredito l’altro con il cric dell’auto (che intanto era andato a recuperare) per poi sottrargli la pistola d’ordinanza (la vittima è un esponente delle forze dell’ordine fuori servizio) con la quale avrebbe minacciato di uccidere sia la consorte che l’uomo.