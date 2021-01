Parco De Lucia fuori controllo: assembramenti e risse oltre il coprifuoco. Commissione sicurezza a lavoro

SANTA MARIA A VICO – Inammissibile ciò che in queste sere sta accadendo al parco De Lucia a Santa Maria a Vico.

A quanto pare, non solo si verificano quotidianamente assembramenti ben oltre l’orario di coprifuoco, ma anche risse scellerate che coinvolgono spesso ragazzi provenienti dai comuni limitrofi.

Una zona dove si è perso il controllo e dove il sindaco Andrea Pirozzi ed i colleghi componenti della commissione sicurezza sono già al lavoro da tempo per rafforzare il coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e Prefettura, al fine di assicurare tranquillità ai residenti, rispetto delle norme contro il contagio e di fare in modo che episodi violenti, come quelli della scorsa sera, non prevalgano sull’armoniosa convivenza della cittadina.