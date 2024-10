Parenti e malati restano senza soldi: ritardi dai servizi sociali

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE – Non arrivano gli assegni di cura e i malati gravi e gravissimi che avrebbero diritto a un sostegno da parte dello stato restano senza la possibilità di usufruirne.

È quanto sta accadendo in tutti e quattro i comuni dell’ambito C01, quindi Caserta, Casagiove, San Nicola la Strada, Castel Morrone. In particolare la segnalazione arriva a Casagiove, dove alcuni dei percettori lamentano di aver ricevuto soltanto una parte relativa agli anni passati e attendono ancora il pagamento delle quote dal 2022 in poi.

Una situazione che in verità vede i responsabili degli uffici comunali aver più volte reclamato con la città capoluogo, Caserta. A quanto pare sono molti gli utenti che contestano anche una scarsa informazione, altro tasto dolente del settore.