Party “amaro” in zona rossa in un locale dell’Appia. Sanzionati in 16 e struttura chiusa

REGIONALE – Un compleanno in zona rossa, senza considerare il Dpcm e le norme disposte; è accaduto a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrotto un party, intervenendo in un locale specializzato in ricevimenti in via Appia.

Una volta entrati all’interno del locale, i militari dell’Arma hanno scoperto che il proprietario stava festeggiando il suo compleanno con altre 15 persone, suoi amici, senza rispettare il divieto di assembramento e di distanziamento sociale, norme ormai diventate consuete nell’ultimo anno. I carabinieri hanno quindi sanzionato 16 persone, mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni.