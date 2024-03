Pascolo animali su terreni demaniali. Miselli (Coldiretti Caserta): provvedimento importante per i nostri allevatori

La Regione Campania, Coldiretti Campania, Miselli di Coldiretti Caserta e rappresentanti del corpo Forestale insieme per tutelare il lavoro degli allevatori

CASERTA – Un vademecum consentirà agli allevatori del Casertano di utilizzare i terreni demaniali per il pascolo. Il provvedimento è stato approvato, grazie alla spinta propulsiva di Coldiretti Campania, dal tavolo appositamente costituito per trattare la questione, proprio su richiesta della Confederazione, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

“Grazie al vademecum – dice il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli – ci saranno regole certe in tutti i comuni del Parco del Matese che dovranno adottare modulistiche uguali per la richiesta. Si tratta di un provvedimento importante per tutti gli allevatori della zona. Un obiettivo sul quale ci siamo impegnati e che porta chiarezza e uniformità nel processo di emissione dei certificati di fide pascolo”.

Il tavolo tecnico, coordinato dall’Assessore Regionale Nicola Caputo, ha lavorato intensamente ed è stato composto anche dalla dirigente della Regione Campania Flora Della Valle della UOD di Caserta e dai funzionari Michele Magliocca e Domenico Ciervo.

Assieme alle donne e agli uomini di Regione e Coldiretti, alla riunione hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei comuni del Parco del Matese, sia della provincia di Caserta, sia di Benevento, ed i rappresentanti del corpo Forestale dello Stato.

“Questo primo risultato – ha aggiunto Miselli – rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e trasparente delle fide pascolo sul Matese, garantendo una migliore tutela degli interessi degli allevatori. Riveste infatti un’importanza fondamentale – spiega il direttore – per le aziende del territorio dell’Alto Casertano, inclusa la comunità del Matese, consentendo il pascolo sui terreni di uso civico, preservando il territorio e garantendo al contempo l’attività produttiva nelle aree interne. Il provvedimento, nato dal tavolo casertano, potrà essere esteso a tutta la regione.”

Al termine della riunione, poi, lo stesso Miselli ha posto la questione del pascolo degli equini sul Matese, chiedendo ufficialmente alla Regione Campania di costituire un tavolo di lavoro congiunto, composto dagli assessorati all’Agricoltura e all’ambiente, dal Presidente del Parco e dai rappresentanti dei comuni “Piano del parco”, finalizzato ad esaminare le condizioni attuali e individuare le soluzioni tecniche.

“Coldiretti Caserta – conclude Miselli – si impegna a continuare nella collaborazione con le autorità regionali e locali per promuovere pratiche agricole sostenibili e garantire il benessere delle comunità rurali”.