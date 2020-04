Pasquetta amara nell’Alto Casertano. La città si sveglia col primo caso di Covid-19

Ad annunciarlo il sindaco…

MIGNANO MONTE LUNGO – “Comunico che, durante la notte, sono stato informato dall’Unità di Prevenzione dell’Asl che una paziente residente da sola a Mignano Monte Lungo, ma da oltre un mese ricoverata, per altre patologie, presso la casa di cura San Raffaele di Cassino, è risultata positiva al Covid-19. I familiari della paziente, che peraltro non hanno avuti contatti con la stessa dall’epoca del ricovero, risiedono in altri comuni e sono già stati posti in isolamento presso le loro abitazioni. La situazione, pertanto, è sotto controllo e, quindi, non c’è alcun allarme. Ovviamente questo ci deve indurre ad essere ancora più rigorosi nel rispetto delle norme e soprattutto di rimanere a casa”. E’ l’annuncio dato dal sindaco di Mignano Monte Lungo, Antonio Verdone.