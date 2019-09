PATENTI COMPRATE. 26enne dalla banda scoperto anche perché “ad ogni esame vestiva uguale”

CASERTA (t.p.) – Uno degli arrestati, Francesco Iadicicco, 26enne di Marcianise, oltre a lavorare in nero nell’autoscuola per le “patenti facili“, è stato inchiodato da un video della procura di Santa Maria Capua Vetere (QUI TUTTI I NOMI). Iadicicco sosteneva gli esami per conto di terzi che doveva ottenere le patenti facili ma, oltre ad essere “un pluripatentato“, come hanno ricordato la Procuratrice Maria Antonietta Troncone e la pm Gerardina Cozzolino nel corso della conferenza stampa questa mattina, il giovane nelle varie prove videoregistrare dai poliziotti della Questura di Caserta, coordinati dai due responsabili, i dottori Pota e Vitale, era facile riconoscerlo perché “indossava sempre la stessa maglia nell’aula dove si svolgevano i test“.