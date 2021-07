Paura a ora di pranzo. Il vento alimenta le fiamme, tetto di una casa va a fuoco

SAN MARCELLINO – Un incendio di sterpaglie in un terreno adiacente, probabilmente alimentato dal vento, si è esteso raggiungendo il tetto in legno di un’abitazione. E’ accaduto all’ora di pranzo a San Marcellino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che hanno domato le fiamme.

Non si registrano feriti.