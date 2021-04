Paura a PASQUA. Ragazza di 20 anni precipita in un pozzo mentre passeggia. Salvata e portata in ospedale

CASALUCE – Una ragazza di 20 anni nel primo pomeriggio di oggi è finita in un pozzo in disuso a causa del cedimento di una grata di 60 centimetri. Stava passeggiando nel cortile di casa, quando è precipitata nel buco profondo 10 metri e con un metro d’acqua interna. I familiari le hanno calato una fune per tenerla a galla in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco si sono calati nel pozzo e sono riusciti a recuperare la giovane rimasta lievemente ferita. E’ stata poi condotta in ospedale a Caserta.