Paura al Comune, bruciano le compostiere di plastica. Il sindaco: “Solo danni a cose”

VILLA LITERNO – Sono stati momenti di paura quelli vissuti al comune di Villa Literno, dove in mattinata c’è stato un incendio poi domato dopo qualche ora dai vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause che hanno dato vita al rogo.

Ad andare a fuoco durante l’incendio registrato al Comune di Villa Literno, presso la sede centrale di piazza Marconi, sono state delle “compostiere domestiche in plastica” come fa sapere il primo cittadino Nicola Tamburrino che era all’interno dell’edificio quando si sono sviluppate le fiamme. Dopo poco sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo che ha rilasciato nell’aria un denso fumo nero, a causa della plastica bruciata. “Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo danni alle cose” fa sapere Tamburrino. Fuoco e fumo hanno annerito una parte interna dell’edificio nei pressi del comando della polizia municipale ed alcune porte sono completamente distrutte. Non è ancora chiaro come si siano sviluppate le fiamme, anche se qualcuno pensa anche alla possibilità che a innescare la prima fiamma possa essere stato un mozzicone di sigaretta.