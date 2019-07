Paura al lido “La Rondine”, va a fuoco un’auto in sosta

CELLOLE – Paura a Baia Felice questo pomeriggio, auto in sosta al lido “La rondine” va a fuoco. Erano passate da poco le 17, quando il personale dello stabilimento si è accorto delle fiamme che avvolgevano un’auto ferma accanto al canneto e ha allertato i vigili che sono ancora sul posto impegnati nelle fasi di spegnimento.

Sulle cause dell’incendio, non si esclude nessuna ipotesi. Neppure quella dolosa.