AVERSA – Durante la scorsa notte nella stazione ferroviaria di Aversa sono intervenuti carabinieri e polizia per la segnalazione di una lite violenta tra due ragazzi. All’arrivo sul posto, i due erano stati colpiti da delle bottiglie rotte. Uno di litiganti è stato ricoverato in coma in ospedale, dov’è arrivato in ambulanza, l’altro ha una ferita all’occhio e probabilmente dovrà essere operato. Si tratta di due giovani nigeriani, di 24 e 28 anni, regolari sul territorio italiano.