CASERTA – Paura in piazza Vanvitelli a Caserta. Proprio mentre la ministra Luciana Lamorgese, in visita alla Prefettura, stava per lasciare il palazzo, una donna di 45 anni di Curti si è accasciata al suolo. E’ stata aiutata ed assistita dai poliziotti, poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Probabilmente il caldo intenso di questi giorni ha favorito il malore.