Paura in autostrada: 63enne in arresto cardiaco mentre guida, corsa disperata in ospedale 29 Novembre 2023 - 16:25

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per disciplinare la circolazione MARCIANISE/VILLA LITERNO – Stava tornando a casa nella zona di Marcianise il 63enne che stamattina è stato colpito da arresto cardiaco mentre percorreva il tratto della Roma-Napoli compreso tra l’uscita Pomigliano-Villa Literno e lo svincolo di Caserta Sud. Lanciato l’allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118. L’uomo dopo un primo soccorso prestato presso l’ospedale di Marcianise è stato trasferito in una struttura sanitaria dl napoletano.