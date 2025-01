LA FOTO. PAURA IN CITTA’. Profumeria prende fuoco, titolare intossicato dal fumo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VAIRANO PATENORA – A Vairano Patenora, una profumeria situata in via Napoli, nel centro della frazione di Vairano Scalo è stata colpita da un incendio questa mattina, martedì.

Il rogo è avvenuto in un momento in cui l’attività era chiusa. A trovarsi dinanzi alle fiamme è stato il proprietario che, infatti, è rimasto intossicato dal fumo nel momento in cui ha alzato la saracinesca per aprire il negozio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza.