PAURA IN OSPEDALE. Aggredisce un infermiere ​e ruba la pistola al vigilante, bloccato

Disarmato e immobilizzato dall’agente ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

TORRE DEL GRECO – Tenta aggressione ai danni di un infermiere, poi quando a difendere il lavoratore arriva una guardia giurata ruba la pistola di quest’ultimo prima di essere disarmato e bloccato.

È quanto accaduto ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco dove, ieri pomeriggio un paziente per ragioni non chiare, ha provato ad aggredire un infermiere in soccorso del quale è intervenuto un vigilante in servizio.



Approfittando della confusione generata l’aggressore avrebbe sottratto l’arma di ordinanza alla guardia, pistola che per fortuna era inutilizzabile perché era inserita la sicura. Fortunatamente il vigilante è riuscito a recuperare l’arma e a bloccare il malintenzionato ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

Sull’episodio è intervenuto anche “Nessuno tocchi Ippocrate”: “Per poco non ci è scappato il morto – dicono – anzi poteva essere una carneficina. Purtroppo lo ripetiamo da tempo, una sola guardia giurata non basta a garantire la sicurezza nei pronto soccorso”.