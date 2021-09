PAURA IN STRADA. Bambino azzannato da un cane randagio finisce in ospedale

Fortunatamente i genitori del piccolo sono riusciti a mettere in fuga l’animale. Il bimbo è stato subito portato al Moscati di Aversa

CARINARO Un bimbo di soli 10 anni è stato azzannato da un cane. L’accaduto martedì scorso, quando il piccolo in strada, è stato aggredito dall’animale. I genitori, fortunatamente sono riusciti a mettere in fuga il randagio. Il bambino è stato successivamente portato al pronto soccorso del Moscati e, fortunatamente per lui non ci sono state gravi conseguenze. I genitori hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Gricignano d’Aversa.